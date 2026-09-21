Последний день акции 6+3 на подписку Клерк.Система. Девять месяцев за 3 240 ₽ вместо 6 400 ₽

Также в акции — девять месяцев Клерк.Школы за 10 900 ₽ вместо 16 350 ₽ и комбо Система + Школа за 14 140 ₽ вместо 21 600 ₽.

Сегодня, 21 сентября, завершается акция на подписки «Клерка»: при оформлении 6 месяцев даем 3 месяца в подарок.

Подписка Клерк.Система — пространство для работы бухгалтера и предпринимателя. Помогает решать ежедневные задачи, включая злободневные. Например, разобраться с ЭТрН-2026 или возместить и правильно провести потери селлера после пожаров на Wildberries.

3 240 ₽ на 9 месяцев 6 400 ₽

Подписка Клерк.Школа — доступ к 80+ онлайн-курсам по бухгалтерскому и налоговому учету, с сертификатами и онлайн-консультациями. За программу отвечают практикующие эксперты, кандидаты наук, аттестованные преподаватели.

10 900 ₽ на 9 месяцев 16 350 ₽

Подписка Система + Школа — полный доступ к подпискам выше. Для тех, кто хочет решать текущие задачи и параллельно развивать профессиональные навыки.

14 140 ₽ на 9 месяцев 21 600 ₽ .

Успейте до конца дня!