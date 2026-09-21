КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Обучение и карьера
Читать 1 мин

Сегодня последний день акции «6+3»: успейте на подписки «Клерка» для бухгалтеров

Платите за 6 месяцев, пользуетесь все 9. Три месяца подписки на Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект «Система + Школа» достаются просто так, без доплаты. Но если вы все ещё откладываете решение, то знайте, сегодня последний день акции, когда можно приобрести подписки по акционной цене. Завтра цены вернутся к обычным.

141 просмотр7 открытий

Тарифы по акции «6+3» (9 месяцев доступа)

  • Клерк.Система3 240 ₽ (вместо 6 400 ₽). Подходит для ежедневных рабочих задач. Внутри: правовая база, шаблоны авансовых отчетов, калькуляторы, проверка контрагентов по 40 источникам и ИИ-консультант на GPT-5 (60 вопросов в месяц со ссылками на законы).

  • Клерк.Школа10 900 ₽ (вместо 16 350 ₽). Подходит для обучения и повышения квалификации. Внутри: безлимитный доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка», официальные сертификаты и персональный учебный трек.

  • Система + Школа14 140 ₽ (вместо 21 600 ₽). Максимальная выгода для тех, кому нужны и рабочие инструменты, и обучение. Чистая экономия составляет 7 460 ₽!

Выбрать подписку

Автор
Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни. 

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
1
1.5K
fkmrf123
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка