Сегодня последний день акции «6+3»: успейте на подписки «Клерка» для бухгалтеров

Платите за 6 месяцев, пользуетесь все 9. Три месяца подписки на Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект «Система + Школа» достаются просто так, без доплаты. Но если вы все ещё откладываете решение, то знайте, сегодня последний день акции, когда можно приобрести подписки по акционной цене. Завтра цены вернутся к обычным.