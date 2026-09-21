Сегодня последний день акции «6+3»: успейте на подписки «Клерка» для бухгалтеров
Платите за 6 месяцев, пользуетесь все 9. Три месяца подписки на Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект «Система + Школа» достаются просто так, без доплаты. Но если вы все ещё откладываете решение, то знайте, сегодня последний день акции, когда можно приобрести подписки по акционной цене. Завтра цены вернутся к обычным.
Тарифы по акции «6+3» (9 месяцев доступа)
Клерк.Система — 3 240 ₽ (вместо 6 400 ₽). Подходит для ежедневных рабочих задач. Внутри: правовая база, шаблоны авансовых отчетов, калькуляторы, проверка контрагентов по 40 источникам и ИИ-консультант на GPT-5 (60 вопросов в месяц со ссылками на законы).
Клерк.Школа — 10 900 ₽ (вместо 16 350 ₽). Подходит для обучения и повышения квалификации. Внутри: безлимитный доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка», официальные сертификаты и персональный учебный трек.
Система + Школа — 14 140 ₽ (вместо 21 600 ₽). Максимальная выгода для тех, кому нужны и рабочие инструменты, и обучение. Чистая экономия составляет 7 460 ₽!
Вы не поверите, но однажды приехав на бывший адрес проживания, обнаружил немного непонятное, где эти д/сады и школы в момент проживания были "забиты" до упора, то в настоящий момент этот же показатель равен только (условно) где-то 2/3 от своего запол