Бесплатный вебинар для финансового директора сегодня в 11:00: антикризисное управление финансами 2026–2027
Сегодня, 22 сентября 2026 года, в 11:00 мск разберем на бесплатном вебинаре «Клерка», как CFO действует, когда бизнес входит в кризис. Только самое нужное для финансовых директоров и собственников, которым нужна рабочая финансовая стратегия на 2027 год, а не абстрактные советы.
«Антикризисное управление финансами и политика контроля убытков 2026–2027»
уже сегодня, 22 сентября 2026 года, в 11.00 по московскому времени.
Вебинар проведет Екатерина Колесникова — действующий финансовый директор с аттестатами аудитора РСБУ и МСФО и сертификатом налогового консультанта, с опытом в финансах около 20 лет, включая 10 лет в аудите и налоговом консалтинге и 5 лет работы CFO в коммерции.
Эксперт разберет:
1. Финдиректор как «радар» кризиса — система раннего предупреждения
Чем CFO отличается от главбуха в кризис: отчётность vs решения, прошлое vs будущее
Диагностика «точки А» через ОДДС, ОПиУ и управленческий баланс
Красные флаги, которые видит только финдиректор: кассовые разрывы, рост дебиторки при падении маржи, скрытая кредиторка
2. Антикризисный контур финансов: деньги, маржа, капитал
Платёжный календарь как инструмент выживания
Три сценария (база / пессимизм / стресс)
Скользящий прогноз вместо годового бюджета, который устаревает уже в первый месяц года
3. Политика управления убытками: резать или инвестировать
Почему «резать всё на 10%» — это капитуляция, а не антикризисная политика
Матрица решений CFO
4. Позиция финдиректора между молотом и наковальней: собственник, банк, ФНС
Как «продавать» тяжёлые решения совету директоров
Как разговаривать с банками на языке ковенант
Как правильно отвечать на требования налоговой
Участие бесплатное, регистрация ещё открыта — подключиться можно прямо перед началом эфира.
Подписчикам Клерк.Системы и Клерк.Премиум доступен именной сертификат о посещении вебинара.