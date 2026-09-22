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Бесплатный вебинар для финансового директора сегодня в 11:00: антикризисное управление финансами 2026–2027

Сегодня, 22 сентября 2026 года, в 11:00 мск разберем на бесплатном вебинаре «Клерка», как CFO действует, когда бизнес входит в кризис. Только самое нужное для финансовых директоров и собственников, которым нужна рабочая финансовая стратегия на 2027 год, а не абстрактные советы.

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Бесплатный вебинар

«Антикризисное управление финансами и политика контроля убытков 2026–2027»

уже сегодня, 22 сентября 2026 года, в 11.00 по московскому времени.

Вебинар проведет Екатерина Колесникова — действующий финансовый директор с аттестатами аудитора РСБУ и МСФО и сертификатом налогового консультанта, с опытом в финансах около 20 лет, включая 10 лет в аудите и налоговом консалтинге и 5 лет работы CFO в коммерции.

Эксперт разберет:

1. Финдиректор как «радар» кризиса — система раннего предупреждения

  • Чем CFO отличается от главбуха в кризис: отчётность vs решения, прошлое vs будущее

  • Диагностика «точки А» через ОДДС, ОПиУ и управленческий баланс

  • Красные флаги, которые видит только финдиректор: кассовые разрывы, рост дебиторки при падении маржи, скрытая кредиторка

2. Антикризисный контур финансов: деньги, маржа, капитал

  • Платёжный календарь как инструмент выживания

  • Три сценария (база / пессимизм / стресс)

  • Скользящий прогноз вместо годового бюджета, который устаревает уже в первый месяц года

3. Политика управления убытками: резать или инвестировать

  • Почему «резать всё на 10%» — это капитуляция, а не антикризисная политика

  • Матрица решений CFO

4. Позиция финдиректора между молотом и наковальней: собственник, банк, ФНС

  • Как «продавать» тяжёлые решения совету директоров

  • Как разговаривать с банками на языке ковенант

  • Как правильно отвечать на требования налоговой

Участие бесплатное, регистрация ещё открыта — подключиться можно прямо перед началом эфира.

Подписчикам Клерк.Системы и Клерк.Премиум доступен именной сертификат о посещении вебинара.

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