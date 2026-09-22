Зарплата на 20% ниже среднеотраслевой привлечет внимание налоговой

Выплата зарплаты ниже регионального прожиточного минимума или среднего уровня по отрасли может стать основанием для дополнительного внимания налоговой, предупредило УФНС по Псковской области. В числе рисков также отклонение зарплаты от среднеотраслевого показателя на 20% и более.
Инспекторы проверяют, полностью ли работодатель отразил в отчетности выплаты физлицам. Еще один фактор риска — признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, в том числе с самозанятыми.
Для легализации теневых зарплат налоговые органы проводят аналитическую и информационную работу, контрольные мероприятия и взаимодействуют с профильными ведомствами. Работодателей также могут приглашать на рабочие встречи.
По итогам контроля компании повышают зарплаты, оформляют трудовые отношения с уже нанятыми работниками и устраняют нарушения при работе с самозанятыми. Работодатели также могут добровольно уточнить обязательства по НДФЛ и страховым взносам.
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а налоговики вот всё время сами жалуются, про то какая у них нищенская мизерная зарплата!
Это обстоятельство ни у кого внимания не привлекает?
вот зачем они это делают?