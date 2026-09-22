Москва теряет 72 млрд рублей из‑за теневой занятости

В Москве расширят инструменты выявления теневой занятости — департамент подготовил новые риск‑критерии и собирает данные о фактической занятости работников для передачи в налоговые органы.

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко рассказала, что теневая занятость приводит к ежегодным выпадающим доходам бюджета в размере 72 млрд рублей.

В человекоемких отраслях — общепите, строительстве и ряде других — доля неформальной занятости достигает 80%. Она отметила, что город собирает данные о фактически отработанных сотрудниками часах и передает их в налоговые органы для сопоставления с начисленной зарплатой.

«В целом по Москве мы оцениваем теневую занятость, что она составляет порядка 7% от всего объема людей, которые на сегодняшний день трудоустроены. И выпадающие доходы, которые у нас возникают, составляют порядка 72 млрд рублей в год», — сказала Дарья Мурченко.

Департамент подготовил предложения по расширению риск‑критериев, которые помогают выявлять теневая занятость. Мурченко пояснила, что эти меры направлены на снижение разрыва между фактической занятостью и официальными данными работодателей.