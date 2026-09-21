Банкротство «Марвел-Дистрибуции» бьет по партнерам экосистемы 1С

Требования кредиторов к одному из крупнейших поставщиков ИТ-товаров в России (входит в Fplus) достигли 79 млрд руб. Основная часть связана с банковскими кредитами и поручительствами.

«Марвел-Дистрибуция» — крупный оптовый поставщик техники и программного обеспечения, работающий с 1991 года. Продаёт компьютеры, серверы, сетевое оборудование, смартфоны и ПО. По данным самой компании, у неё более 200 брендов и около 4 тысяч партнёров в 150 городах.

В списке значатся и ИТ-компании, которые работали с «Марвел» как партнеры — поставляли услуги, ПО, оборудование:

«1С-Рарус Интеграционные проекты» требует 16,6 млн руб. Один из крупнейших 1С-франчайзи, выручка за 2025 год — 1,44 млрд. Долг «Марвел» перед ними — около 1,2% годовой выручки «1С-Рарус». Сумма не катастрофичная, но в условиях процедуры банкротства вернуть ее быстро не получится. «1С-Перспектива» — 36,9 млн рублей. Тоже входит в группу 1С, выручка — 1,42 млрд. Здесь долг уже около 2,6% выручки «1С-Перспектива» — заметнее. Требование основано на договоре оказания услуг от 2023 года. Компания выполнила свои обязательства, но оплаты не дождалась. «Акселот-Тех» — 1,16 млн рублей. Компания занимается автоматизацией складов и логистики. Выручка — 1,26 млрд руб. Для них это минимальная сумма (0,1% выручки), но сам факт вхождения в реестр кредиторов означает, что даже небольшие контракты с «Марвелом» оказались заморожены.

Каждая из этих сумм по отдельности не угрожает компаниям, все они продолжают работать. Но в совокупности картина показывает, насколько глубоко банкротство «Марвела» проникло в партнерскую сеть.



Еще в 2024 году «Марвел-Дистрибуция» фигурировала в деле о банкротстве российской «дочки» Oracle. Тогда американский вендор задолжал отечественному дистрибутору 452,2 млн руб. Это сильно пошатнуло положение «Марвел», который находится в процедуре банкротства с 2025 года.



Финансовые проблемы затронули другие структуры Fplus, включая «Ф-Плюс оборудование и разработки» и «Мобильные и компьютерные технологии». Гендиректор и совладелец Fplus Алексей Мельников признан банкротом. Холдинг в 2023 году занимал третье место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии TAdviser с оборотом 195,4 млрд руб.