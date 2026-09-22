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Пенсии
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Средняя пенсия в России превысила 25,4 тысячи рублей в августе 2026

Выплаты работающих и неработающих россиян на 1 августа 2026 года достигли 25 469 рублей.

Средний размер пенсионного обеспечения в России продолжает расти. По данным Социального фонда, на 1 августа 2026 года пенсия работающих и неработающих россиян составила 25 469 рублей.

Годом ранее, в августе 2025 года, средняя пенсия была на уровне около 23 519 рублей. Таким образом, рост за год составил примерно две тысячи рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

Недавно мы писали, что выйти на пенсию в 45 лет могут работники, занятые на опасных и вредных производствах. Для таких категорий предусмотрен досрочный выход на пенсию из‑за повышенных рисков и тяжелых условий труда.

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