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Пенсии
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Депутат рассказала, кто может выйти на пенсию в 45 лет

Работники с опасными условиями труда могут выйти на пенсию раньше.

Выйти на пенсию в 45 лет могут работники с опасными условиями труда, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«То есть это возможно, например, для членов экипажей летных судов, для спасателей», — пояснила депутат. При этом право на досрочную пенсию зависит от продолжительности стажа в опасных условиях.

Женщины, родившие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. Такое право также есть у работников, которым досрочная пенсия положена из-за особых условий труда.

Автор
Точка Банк
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