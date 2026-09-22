Экспорт зерна освободили от пошлин — пшеница, ячмень и кукуруза под нулевой ставкой до конца 2026 года

Обнуление пошлин на зерно и фиксация ставок для масличных должны снизить издержки экспортеров и поддержать отрасль в условиях перестройки логистики, так считают в Минсельхозе.

Кабмин утвердил постановление, которое обнуляет «плавающую» экспортную пошлину на зерновые культуры до конца 2026 года. Документ опубликован на портале правовой информации. До 31 декабря 2026 года нулевая ставка будет действовать для ячменя, пшеницы и кукурузы.

Для подсолнечного масла и шрота пошлина останется на уровне августа 2026 года:

7 748 рублей за тонну масла;

312 рублей за тонну шрота.

В Минсельхозе считают, что решение направлено на поддержку производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. В ведомстве подчеркнули, что меры снизят издержки участников рынка, сделают условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержат экспортный потенциал отрасли.

Механизм экспортных пошлин на зерновые, подсолнечное масло и шрот действует в России с 2021 года. Ставки рассчитываются исходя из разницы между базовой и индикативной ценами.