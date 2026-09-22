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Криптовалюта
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Минфин: все операции с криптой вне депозитариев придется декларировать

Налоговые резиденты обязаны сообщать в ФНС обо всех операциях с криптовалютой на некастодиальных адресах — уведомления нужно будет подавать в течение 180 дней после утверждения форм отчетности.

Налоговые резиденты России должны будут отчитываться перед ФНС о сделках с криптовалютой, проведенных на некастодиальных кошельках. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков на Московском финансовом форуме.

«Российские налоговые резиденты должны будут отчитываться в ФНС об операциях вне регулируемого контура. Речь идет обо всех сделках с криптовалютой с использованием адресов, которые не администрируются российскими депозитариями», — сказал Иван Чебесков.

Он также уточнил, что уведомления необходимо подавать не позднее 180 дней со момента утверждения налоговой службой форм, форматов и способа представления отчетности.

Автор
Общество

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