Клиенты WB Банка смогут бесплатно снимать до 500 тыс. рублей в банкоматах ВТБ

Держателям карт также доступно бесплатное пополнение без ограничений по сумме. Сеть ВТБ включает около 20 тыс. банкоматов по всей России.

Клиенты WB Банка смогут без комиссии снимать до 500 тыс. рублей в месяц в банкоматах ВТБ, сообщила пресс-служба маркетплейса. Пополнять карты через эти устройства можно бесплатно и без ограничений по сумме.

Специальные условия стали доступны благодаря стратегическому партнерству банков. Сеть ВТБ насчитывает около 20 тыс. устройств и занимает второе место в России по числу банкоматов.

«Лимит бесплатного снятия в 500 тыс. рублей в месяц покрывает потребности 99% запросов клиентов», — заявил председатель правления WB Банка Святослав Емельянов.

ВТБ также улучшил программу лояльности для своих клиентов. Они могут получать повышенный кешбэк за покупки на Wildberries.