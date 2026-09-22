ЦБ может разрешить снимать наличные со счета цифрового рубля

Снимать деньги можно будет напрямую через банкомат. Пока цифровые рубли сначала нужно перевести на безналичный счет через мобильное приложение.

Возможность снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля планирует реализовать Банк России, сообщила заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова. Функцию могут внедрить на следующих этапах развития цифровой валюты.

«Еще одна наша задача на будущее — сделать так, чтобы прямо сразу со счета цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные», — сказала Кахруманова на онлайн-уроке по финансовой грамотности.

Массовый запуск цифрового рубля в России начался 1 сентября 2026. Крупные банки и розничные компании открывают инфраструктуру для работы с ним, а физлица могут использовать новую форму национальной валюты по желанию.

Цифровой рубль стал третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его платформу развивает Банк России.