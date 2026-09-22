Озон на год убрал плату за товары в логистических центрах
Не будут брать плату за транзитную обработку и размещение.
Срок размещения без оплаты для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, на всех объектах Ozon увеличен, сообщает пресс-служба маркептлейса.
Сроки будут такими:
для обычных товаров — не будут брать плату 344 дня вместо 99;
для пожароопасных товаров — тоже 344 дня вместо 39;
для крупногабаритных товаров — 19 дней вместо 0.
Для шин срок останется прежним – 69 дней.
«Напомним, что первый 21 день с момента приемки идет транзитная обработка и только потом начинается отсчет размещения. Плату за транзит тоже не берем», — уточнила пресс-служба.
Таким образом, товары целый год смогут находиться на объектах Ozon без платы.
Также продлили кросс-докинг без доплат. Скидка 100% действует на перевозку поставок в Сибирь и Казахстан до 15 января 2027 года включительно.
Эти критерии актуальны не только для Москвы.