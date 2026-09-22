ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Маркетплейсы
Читать 1 мин

Озон на год убрал плату за товары в логистических центрах

Не будут брать плату за транзитную обработку и размещение.

425 просмотров25 открытий

Срок размещения без оплаты для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, на всех объектах Ozon увеличен, сообщает пресс-служба маркептлейса.

Сроки будут такими:

  • для обычных товаров — не будут брать плату 344 дня вместо 99;

  • для пожароопасных товаров — тоже 344 дня вместо 39;

  • для крупногабаритных товаров — 19 дней вместо 0. 

    Для шин срок останется прежним – 69 дней.

«Напомним, что первый 21 день с момента приемки идет транзитная обработка и только потом начинается отсчет размещения. Плату за транзит тоже не берем», — уточнила пресс-служба.

Таким образом, товары целый год смогут находиться на объектах Ozon без платы

Также продлили кросс-докинг без доплат. Скидка 100% действует на перевозку поставок в Сибирь и Казахстан до 15 января 2027 года включительно.

Автор
Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни. 

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
3
5.1K
Ирина Е
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка