Расходы на защиту объектов от дронов хотят включить в тарифы и налоги

В тарифы могут попасть даже прошлые расходы энергокомпаний на безопасность — за 2022–2025 годы. Параллельно Минфин готовит налоговые изменения для бизнеса, который тратится на защиту объектов от беспилотников и восстановление после атак.

Сетевым компаниям хотят разрешить учитывать расходы на противодействие беспилотникам, охрану и восстановление повреждённых объектов при расчёте тарифов на передачу электроэнергии. ФАС заявляет, что изменения не затронут тарифы для населения.

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа, который уточняет перечень затрат электросетевых организаций. В него предлагают включить покупку оборудования для обнаружения и подавления беспилотников, строительство защитных сооружений, военизированную охрану, средства защиты сотрудников и обеспечение информационной безопасности.

Также предлагается учитывать восстановление сетей после атак и диверсий. Это касается в том числе расходов за 2022–2025 годы, которые ранее не вошли в тарифы. Их включение предполагается распределить на срок не более трёх долгосрочных периодов регулирования. Изменения предлагается ввести с 1 октября 2026 года.

При этом ФАС отдельно подчеркнула: для населения порядок установления тарифов сохранится с учётом предельных индексов платы граждан. Поэтому представлять инициативу как уже принятое решение о дополнительном повышении счетов за электричество некорректно.

Отдельно Минфин готовит изменения в налоговый учёт расходов компаний на защиту и восстановление объектов после атак БПЛА. Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил об этом 21 сентября. Речь идёт о поддержке бизнеса; повышения налогов для граждан в этом сообщении не анонсировали.