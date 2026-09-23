Эксперт: добанкротная санация может сохранить компании, пока у них еще есть активы и контракты

Банкротство в России остается низкоэффективным, потому что компании заходят в процедуру слишком поздно — когда ликвидность исчерпана, активы потеряны, а отношения с кредиторами разрушены.

Банкротство в России практически не приводит к восстановлению платежеспособности — лишь 0,25% компаний выходят из процедуры. Об этом «Клерку» рассказал Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

Алексей Вересов «Проблема в том, что банкротство обычно начинается слишком поздно, когда у компании уже исчерпана ликвидность, потеряна часть активов, нарушены отношения с кредиторами и поставщиками. По данным ФНС, процедура занимает в среднем 1265 дней, а необеспеченные кредиторы получают около 5% требований. При таких вводных можно говорить уже только о распределении оставшихся активов»

Заменить ликвидацию могут механизмы ранней реструктуризации долга — изменение графика платежей, отсрочки, рассрочки и синхронизация требований банков, налоговой и других кредиторов. Он отмечает, что ФНС уже использует площадку реструктуризации и единый финансовый анализ, позволяющий сравнивать сценарии банкротства и восстановления бизнеса. Перспективным он называет и механизм добанкротной санации, который предполагает сохранение компании, пока у нее еще есть активы, контракты и денежный поток.

Среди ключевых сигналов надвигающихся проблем эксперт выделяет устойчивый отрицательный операционный денежный поток, растущий разрыв между поступлениями и платежами, использование кредитных линий для покрытия текущих расходов, сокращение ликвидности и рост просроченной дебиторки.

Дополнительные тревожные признаки — изменение структуры операций: рост внутригрупповых переводов, резкая смена контрагентов и перенос платежей поставщикам и бюджету. На эти же факторы, по словам Вересова, указывают ФНС и Росфинмониторинг.