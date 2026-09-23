При регистрации брака нельзя выбрать тройную или совершенно новую фамилию

Общая фамилия супругов может состоять максимум из двух частей, соединенных дефисом. Если один из супругов уже носит двойную фамилию, объединить ее с другой нельзя.

При заключении брака супруги могут выбрать фамилию одного из них в качестве общей, сохранить добрачные фамилии или присоединить к своей фамилию мужа или жены. Муж и жена имеют равные права при выборе фамилии. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

«Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом», — сказал Евгений Машаров.

Взять совершенно новую фамилию непосредственно при регистрации брака также нельзя. После заключения брака супруги могут обратиться в отдел ЗАГС с заявлением о перемене имени. При этом смена фамилии одним из супругов не обязывает второго поступать так же.