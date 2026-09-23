БСН 22 09
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Софинансирование по ПДС могут запретить снимать в течение пяти лет

Минфин обсуждает минимальный срок участия в программе для получения выплат господдержки.

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Минимальный срок для снятия государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений может составить пять лет, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. Ведомство готово обсуждать и более продолжительный период — семь или десять лет.

«Мы в какой-то момент предложили пять [лет] — кто-то сказал, почему не десять, почему не семь», — пояснил Чебесков. Вернуться к обсуждению планируют после выборов, при этом решение могут принять до конца года.

Законопроект о минимальном пятилетнем сроке участия в ПДС внесли в Госдуму в конце апреля 2026 года. Комитет по финансовому рынку рекомендовал рассмотреть его в первом чтении 9 июня, но документ до этой стадии не дошел. Банк России поддерживает инициативу и рассчитывает, что изменения будут действовать только для новых участников.

Поправки потребовались после массового вывода денег пенсионерами и предпенсионерами, которые могли закрывать счета сразу после получения господдержки.

В 2025 году участники ПДС забрали 33,052 млрд рублей, причем 30,7 млрд рублей — во втором полугодии после зачисления софинансирования. В первом полугодии 2026 года единовременные выплаты составили еще 12,37 млрд рублей.

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