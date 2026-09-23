Назвали регион с самыми высокими пенсиями
Средняя пенсия в ДФО достигла 28 529 рублей. Это самый высокий показатель среди федеральных округов России.
Средняя пенсия работающих и неработающих жителей Дальневосточного федерального округа на 1 августа составила 28 529 рублей, следует из данных СФР.
Самые высокие выплаты среди регионов ДФО получают пенсионеры Чукотского автономного округа. Средний размер их пенсии достиг 42 273 рублей.
В среднем по России пенсия работающих и неработающих граждан в августе превысила 25,4 тыс. рублей.