Пять регионов формируют половину налоговых доходов страны

Москва, два автономных округа, Московская область и Санкт‑Петербург стабильно обеспечивают до 50% всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ.

Всего пять российских регионов дают почти половину всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны. Это Москва, Ханты‑Мансийский и Ямало‑Ненецкий автономные округа, Московская область и Санкт‑Петербург. На их долю в разные годы приходится от 48% до 50% доходов «общерегионального» бюджета. Такая концентрация объясняется тем, что именно в этих субъектах расположены головные офисы и ключевые активы крупнейших банков и нефтегазовых компаний.

В 2025 году динамика поступлений в «пятерке» была неоднородной. Москва стала абсолютным лидером: 10,7 трлн рублей налоговых доходов, рост на 28% и доля в 23,6% бюджета РФ. Столице помогли рекордные прибыли финансового сектора, рост торговли и IT. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор АКРА.

Сырьевые регионы показали спад. В ХМАО налоговые сборы снизились на 22%, до 3,95 трлн рублей, доля — 8,7%. В ЯНАО поступления упали на 14%, до 2,84 трлн, доля — 6,3%. Причина — падение цен на нефть и укрепление рубля, что ухудшило финансовые результаты добывающих компаний.

У Московской области и Санкт‑Петербурга ситуация стабильнее благодаря более диверсифицированной экономике. Подмосковье собрало 2,71 трлн рублей (+22%, доля 6%), Санкт-Петербург — 2,64 трлн (+10%, доля 5,8%).

АКРА проанализировало структуру поступлений 20 крупнейших регионов и разделило их на три группы. Первая — диверсифицированные субъекты с устойчивой экономикой: Москва и область, Новосибирская, Ростовская, Самарская области, Татарстан, Краснодарский, Пермский и Красноярский края. Вторая — регионы, зависящие от добычи: ХМАО, ЯНАО, Иркутская, Оренбургская и Тюменская области, Башкортостан. Третья — территории с развитым обрабатывающим сектором: Санкт‑Петербург, Нижегородская, Ленинградская, Свердловская и Челябинская области. Их отличает стабильность поступлений и более умеренная налоговая нагрузка.