Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю и торги BTC/RUB

Московская биржа планирует запустить инструмент BTC/RUB, который будет отражать курс биткоина к рублю. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в разговоре с «РБК Инвестициями». Точные сроки запуска торгов пока не называются

Одновременно Мосбиржа планирует запустить инструмент, отражающий курс биткоина к квазидоллару. Сейчас соответствующий инструмент торгуется под тикером USDRUB_TOM.

Мосбиржа готовит торги биткоином за рубли и квазидоллары

По словам Сергея Швецова, биржа планирует сразу запустить несколько пар, включая BTC/RUB и BTC/USDx. В дальнейшем список цифровых валютных инструментов может быть расширен.

Участники торгов смогут подавать заявки как за рубли, так и за квазидоллары. При этом запуск новых инструментов требует соответствующей организации инфраструктуры и регулирования операций с криптовалютой.

Реализацией проекта занимается Банк России. При этом в России пока нет одобренных лицензий на деятельность криптодепозитария и отсутствует нормативная база для выдачи таких лицензий.

В Центробанке сообщили, что биржи вправе проводить торги криптовалютой. Регулятор также ожидает, что такие операции будут организованы в соответствии с установленными требованиями.

Что будет с регулированием криптовалюты в России

На фоне подготовки новых инструментов Банк России продолжает работу над регулированием операций с цифровыми активами.

В сентябре ЦБ предложил установить жесткие нормативы для учета вложений банков и их клиентов в криптовалюту. Регулятор объяснил инициативу необходимостью учитывать специфические риски цифровых активов.

Предложенные меры вызвали дискуссию среди участников рынка. Некоторые эксперты охарактеризовали подход ЦБ как запретительный.

Таким образом, запуск BTC/RUB на Мосбирже будет зависеть не только от технической готовности торговой площадки, но и от формирования необходимой нормативной базы для операций с криптовалютой.

Пока Мосбиржа не объявила точную дату начала торгов инструментом BTC/RUB.