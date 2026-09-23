В ПВЗ Wildberries помогут потерявшимся детям и пожилым людям

Пункты выдачи маркетплейса присоединились к проекту «Островок безопасности». Пока программа работает в Москве и Московской области.

Фирменные пункты выдачи Wildberries в Москве и Московской области стали участниками проекта «Островок безопасности». В ПВЗ смогут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым найти близких и вернуться домой.

Сотрудники участвующих в программе пунктов выдачи прошли обучение. Если в ПВЗ придет человек, который не может самостоятельно вернуться домой, менеджер свяжется со специалистами центра реагирования проекта. Они помогут найти его родственников и организовать возвращение домой.

Помощь рассчитана в том числе на маленьких детей, пожилых людей с нарушениями памяти и людей с особенностями здоровья.

Проект «Островок безопасности» с 2019 года реализует АНО «Центр поиска пропавших людей» вместе с партнерами при поддержке добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт».

В дальнейшем программу могут распространить на партнерские ПВЗ Wildberries. Найти пункты выдачи, которые уже участвуют в проекте, можно на платформе «RWB Участие».