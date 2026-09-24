ФНС получит данные об устройствах по операциям с цифровым рублем с 2027 года

С 2027 года выписки будут включать IP- и MAC-адреса, номера телефона и SIM-карты, а также другие идентификаторы. Эти сведения передадут налоговой только по официальному запросу.

В выписках по счетам цифрового рубля появится техническая информация об устройствах, следует из августовских приказов ФНС. Помимо идентификаторов, документ будет содержать сумму и время операции, назначение платежа, сведения об отправителе и получателе.

Запрашивать выписки налоговая сможет в том же порядке, который действует для обычных банковских счетов. Например, сведения предоставят при взыскании задолженности или проведении проверки с санкции вышестоящего руководителя.

Такие сведения могут помочь установить связь между операциями и людьми, которые фактически ими управляли. Например, если по нескольким формально разным счетам операции провели с одного устройства. Это поможет в поиске скрытых доходов и фиктивных сделок.

«Технические данные сами по себе не доказывают ни получение скрытого дохода, ни использование счета другим лицом, ни наличие схемы. Они могут иметь значение только вместе с финансовыми и иными доказательствами», — пояснил член Ассоциации юристов России, юрист ЮК «Легес Бюро» Евгений Пантазий.

Идентификаторы помогут сопоставлять операции по разным счетам, если ими управляли с одного устройства. Однако IP-адрес может быть общим или меняться, одним телефоном могут пользоваться несколько человек, а SIM-карту можно переоформить. Аналогичные технические сведения предусмотрены и в новой форме выписки по обычным банковским счетам.