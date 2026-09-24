Банкротство не спасает: юрист сравнил кризис ликвидности с инфарктом бизнеса

Восстановить платежеспособность удается единицам, потому что многие должники работают по спекулятивным моделям и не имеют активов для выхода из пике, рассказал управляющий партнер Николай Суров.

Банкротство в России остается малорезультативным инструментом восстановления бизнеса, поскольку в основе большинства процедур лежит кризис ликвидности. Об этом «Клерку» рассказал управляющий партнер и юрист‑практик Николай Суров.

По его словам, причины банкротства делятся на внешние и внутренние: от роста цен на сырье и изменений регулирования до ошибок управления, демпинга, финансовых просчетов и недостатка ресурсов.

Суров пояснил, что банкротство — это момент, когда у компании не хватает средств для погашения обязательств, и привел две типовые ситуации. В первой — бизнес изначально убыточен, но живет за счет накопленной ликвидности. Во второй — прибыльная компания оказывается в кризисе из‑за неверных прогнозов и несвоевременного обслуживания долга.

Николай Суров «Если экстраполировать эти ситуации на медицину, то: банкротство – это, как смерть от инфаркта, а изначально убыточная деятельность при достаточном уровне ликвидности — это, как жизнь с раковой опухолью.»

По его оценке, восстановление платежеспособности в большинстве случаев невозможно, потому что многие должники не ведут реальной экономической деятельности и работают по спекулятивным моделям, не имея активов, способных вывести бизнес из пике.

«На мой взгляд, для повышения качества процедуры банкротства, в первую очередь нужно укреплять институт арбитражных управляющих, строго и жестко регламентировать их деятельность, определить максимальное количество дел о банкротстве, которые может вести 1 арбитражный управляющий. Именно качество управления должником в процессе процедуры банкротства сможет повлиять на его прогнозируемые результаты», — добавил эксперт.

При этом действующее законодательство предусматривает механизмы, которые могут повысить шансы на восстановление: оспаривание сделок, привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, взыскание убытков. Однако банкротство одного должника часто запускает цепную реакцию новых процедур.