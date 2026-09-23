Восемь крупных компаний перенесут часть рабочих мест из Москвы в регионы

Восемь крупных российских холдингов планируют перевести часть рабочих мест из Москвы в регионы. Среди них — РЖД, «Аэрофлот», «Почта России» и «Роснефть».

Восемь крупных российских холдингов готовятся перенести часть рабочих мест из Москвы в регионы. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Среди компаний, которые рассматривают такой шаг, — РЖД, «Аэрофлот», «Почта России» и «Роснефть». Какие еще четыре холдинга участвуют в этой работе, министр не уточнил.

Пока также неизвестно, сколько сотрудников затронет переезд и в какие регионы переведут рабочие места.

Перенос должен расширить присутствие крупнейших компаний за пределами Москвы. Ранее президент Владимир Путин призывал крупные государственные компании и корпорации активнее переводить подразделения в регионы.

По его словам, такой подход может создать новые рабочие места, увеличить доходы региональных бюджетов и поддержать местный бизнес. В качестве примеров компаний, которые уже перенесли штаб-квартиры из Москвы, Путин называл «РусГидро» и ПСБ.