Для регионов предложили установить единый стандарт качества жизни

Стандарт должен закрепить минимальные гарантии по оплате труда и единый перечень мер социальной поддержки независимо от региона проживания.

Единый федеральный стандарт качества жизни предложили разработать в России, следует из обращения лидера ЛДПР Леонида Слуцкого к главе Минтруда Антону Котякову.

Стандарт должен включать минимальный размер оплаты труда, который регионы не смогут снижать, с учетом различий в стоимости жизни и климатических условий.

«Полагаем необходимым разработать и утвердить федеральный стандарт качества жизни», — говорится в обращении.

Инициатива также предусматривает единый минимальный набор социальных услуг, выплат и льгот, а также выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Соблюдение стандарта предлагается проверять ежегодно с последующим докладом правительству.

Сейчас МРОТ с учетом районных коэффициентов и северных надбавок в одних субъектах существенно превышает федеральный показатель, а в других остается на уровне федерального минимума. Из-за этого люди с одинаковой квалификацией могут получать разную зарплату за одинаковую по сложности работу.

Объем социальной помощи нуждающимся также зависит от региона проживания.