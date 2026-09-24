Товар с маркировкой сгорел на складе: пошаговый алгоритм действий от ЦРПТ

АУРЭК разъяснила, что делать с маркированными товарами, которые пострадали в результате атак БПЛА.

Алгоритм действий подсказал ЦРПТ (оператор «Честный знак»).

«Когда товар физически пропадает на складе (портится, теряется, повреждается) оставлять его в обороте нельзя и списывать “в никуда” тоже опасно», — пишет АУРЭК.

Что делать при разных схемах работы.



Схема FBO (товар на складе маркетплейса). Здесь все зависит от того, подписан ли УПД на момент утраты.

УПД еще не подписан. Товар привезли, он еще не принят маркетплейсом, в этот момент произошла потеря. За товар отвечает продавец и выводить из оборота будет также продавец. Маркетплейс не может списать или вывести чужие коды из оборота.

Площадка проводит инвентаризацию, по итогам которой составляет внутренний акт инвентаризации. В нем указывает информацию об уцелевшем и утраченном товаре. Уцелевший товар может быть возвращен продавцу либо принят для дальнейшей реализации. По утраченному товару продавец выводит коды из оборота.

УПД подписан. Товар перешел на баланс маркетплейса, затем был утрачен. Продавец уже не отвечает за данный товар, и вывести из оборота его он не может.

Здесь маркетплейс проводит инвентаризацию, выявляет утраченный и уцелевший товар. По утраченному товару составляют акт и выводят коды из оборота. Продавцу ничего делать не нужно.

«Если документов об утрате нет, не спешите списывать! Для некоторых товарных групп можно поставить статус “Не найден по итогам инвентаризации”. Код останется “В обороте”, и, если товар найдется, его можно будет продать», — добавили представители ассоциации.

Схема FBS (товар у продавца, отгрузка со своего склада)

Если товар потерялся до отправки покупателю, то маркетплейс и продавец вместе составляют «Акт утраты», а продавец на его основе делает «Акт списания» и выводит код из оборота с причиной «Уничтожение».

Если код уже выведен как «Дистанционная продажа», но товар потерялся, нужно скорректировать данные в «Честном ЗНАКе»: вернуть код в оборот и снова вывести его, но уже с причиной «Уничтожение», указав реквизиты «Акта списания». Но так можно сделать, только если точно известно, какой именно код был в потерянном заказе.

АУРЭК рекомендует вести учет связки «Номер заказа — Код маркировки». Это спасет при любых потерях: будет сразу понятно, какие именно коды выводить из оборота и на основании чего.