Сбербанк начал выдавать карты через банкоматы за 30 секунд

Карту Сбербанка теперь можно получить через банкомат примерно за 30 секунд. Клиенту нужно выбрать на экране пункт «Получить карту», авторизоваться, а после выдачи пластика активировать его в мобильном приложении.

Новый сервис пока работает в пилотном режиме в Нижнем Новгороде. Банкоматы уже умеют проводить экспресс-оценку здоровья, менять валюту и отвечать на вопросы клиентов с помощью ИИ-помощника «ГигаЧат». Об этом пишет «Коммерсант».

После завершения пилота Сбербанк оценит востребованность сервиса и решит, стоит ли запускать его по всей стране. Первым в России выдачу карт через банкоматы начал Озон-банк в феврале 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге. К середине года у него было 1 тыс. устройств с таким модулем.