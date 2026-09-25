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Банковские карты
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Сбербанк начал выдавать карты через банкоматы за 30 секунд

Первые 70 устройств с новой функцией появились в Нижнем Новгороде. Получить бесплатную неименную карту «Мир» могут пользователи приложения «СберБанк Онлайн».

Карту Сбербанка теперь можно получить через банкомат примерно за 30 секунд. Клиенту нужно выбрать на экране пункт «Получить карту», авторизоваться, а после выдачи пластика активировать его в мобильном приложении.

Новый сервис пока работает в пилотном режиме в Нижнем Новгороде. Банкоматы уже умеют проводить экспресс-оценку здоровья, менять валюту и отвечать на вопросы клиентов с помощью ИИ-помощника «ГигаЧат». Об этом пишет «Коммерсант».

После завершения пилота Сбербанк оценит востребованность сервиса и решит, стоит ли запускать его по всей стране. Первым в России выдачу карт через банкоматы начал Озон-банк в феврале 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге. К середине года у него было 1 тыс. устройств с таким модулем.

Автор
Общество

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Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
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buh121315
Комментарии
1
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    bogdanovv

    ну все удобства для мошенников

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