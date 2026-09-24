Минфин предлагает ввести налог на прибыль для ПИФов с пассивных доходов

Власти хотят обязать паевые инвестиционные фонды платить налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%, при этом уплаченная сумма будет засчитываться при налогообложении пайщиков.

Минфин сообщил о инициативе установить для ПИФов обязанность уплачивать налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%.

Сейчас фонды не платят налог на прибыль, а налогообложение возникает только при выплате доходов пайщикам, что может откладываться на длительный срок.

«Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов», — сказано на сайте Минфина.

Предлагаемая модель предусматривает, что налог, уплаченный фондом, будет учитываться при расчете налога для пайщиков, что должно сделать систему более прозрачной и снизить возможности для ухода от налогообложения.