Набиуллина рассказала о первых сложностях с цифровым рублем

Средства на цифровых кошельках не приносят процентов, поэтому цифровой рубль не конкурирует с банковскими вкладами. ЦБ также не ставит целью накопление больших сумм на таких счетах.

Банк России не видит риска массового оттока денег из банков из-за внедрения цифрового рубля. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Международном банковском форуме.

Регулятор не стремится к тому, чтобы россияне хранили большие суммы в цифровых кошельках. Цифровой рубль в первую очередь предназначен для расчетов.

«Мы не гонимся за тем, чтобы было какое-то большое количество денег на электронных кошельках», — сказала Набиуллина.

На остаток средств в цифровых рублях не начисляют проценты, поэтому, по мнению главы ЦБ, новая форма валюты не конкурирует с банковскими депозитами.

«Здесь нет конкуренции с депозитами, здесь нет риска какого-то массового оттока ликвидности <…>, мы просто этого не видим», — подчеркнула Набиуллина.

При необходимости Банк России также готов предоставлять банкам ликвидность.

При внедрении цифрового рубля пока сохраняются технические сложности. Набиуллина рассказала о «шероховатостях», а также о случаях, когда клиенты не до конца понимают, как пользоваться новой формой валюты. Банки вместе с ЦБ работают над устранением проблем и улучшением клиентского пути.

Сейчас к платформе цифрового рубля подключены 36 российских банков. За первые три недели россияне открыли почти 200 тыс. счетов в цифровой валюте.

С 1 сентября 2026 года цифровой кошелек можно открыть через мобильное приложение подключенного к платформе банка.