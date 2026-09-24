Google может ограничить установку российских приложений на Android с 2027 года

Новые требования Google к разработчикам могут затруднить установку российских приложений на Android. Минцифры вместе с отраслью готовит предложения, которые должны снизить эти риски.

Новый механизм верификации разработчиков Google может ограничить свободную установку российских приложений на устройства с Android. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил журналистам.

В первую очередь изменения могут затронуть российских разработчиков, приложения которых уже удалили из магазинов приложений. Минцифры сейчас оценивает возможные последствия и вместе с отраслью готовит предложения по минимизации рисков.

«Минцифры считает, что введение Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность свободной установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android», — сказал Шадаев.

Google планирует изменить правила установки приложений на сертифицированные устройства Android. Компания намерена разрешить установку только приложений от разработчиков, которые прошли верификацию.

Новые требования должны начать действовать с 2027 года. Для установки приложений на сертифицированные Android-устройства разработчикам потребуется пройти регистрацию и подтверждение личности.

Пока Минцифры не уточняет, какие именно меры предложит для защиты российских разработчиков.