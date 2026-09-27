ЦБ разъяснил, что произойдет при резком снижении ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки при высокой инфляции не увеличит предложение товаров, но может привести к росту спроса и цен. В ЦБ ожидают, что инфляция снизится до 4% в 2027 году.

Банк России не устанавливает разные ключевые ставки для регионов, поскольку ставка влияет на инфляцию в стране в целом, а не на стоимость отдельных товаров и услуг. Об этом ЦБ сообщил в ответах на вопросы по денежно-кредитной политике.

Сейчас темпы роста цен в российских регионах заметно различаются. В приведенном ЦБ примере текущая инфляция в Крыму приближается к 15%, а в Москве находится ниже 4%. Регулятор отмечает, что региональные различия сохраняются всегда, однако по мере замедления общей инфляции разрыв должен сокращаться.

Отдельные скачки цен могут быть связаны с проблемами на стороне предложения. В частности, на региональную инфляцию способна влиять ситуация с топливом. Такие проблемы, по позиции ЦБ, должны решать федеральные и региональные власти, тогда как задача регулятора — не допустить превращения отдельных скачков цен в устойчивое ускорение инфляции по всей стране.

В Банке России также объяснили, что произойдет при резком снижении ключевой ставки.

«Товаров, того же бензина, от этого не прибавится, зато произойдет рывок спроса и взлетят цены абсолютно на все», — отметили в ЦБ.

При низких ставках и высокой инфляции россиянам также станет менее выгодно хранить сбережения на вкладах, считают в регуляторе. Это может дополнительно увеличить потребительский спрос.

ЦБ ожидает, что предложение топлива восстановится в 2026 году, а инфляция в 2027 году снизится до 4% и в дальнейшем останется около этого уровня.