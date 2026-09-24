Самозанятый работает как сотрудник: что должен проверить бухгалтер

Компания заключила договор с самозанятым, получает от него чеки и спокойно принимает расходы к учету. Но если человек фактически работает как штатный сотрудник по графику, под руководством компании и постоянно выполняет одну трудовую функцию, одного договора с самозанятым недостаточно.

При переквалификации отношений в трудовые компании могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также пени и штрафы.

Для бухгалтера важно понимать, где заканчиваются обычные отношения с самозанятым и начинается подмена трудового договора.

Именно эту тему мы обновили в курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля». В уроке о работе с самозанятыми разбираем:

как правильно оформлять отношения с самозанятым;

на что обратить внимание в договоре;

какие особенности работы могут указывать на трудовые отношения;

как не допустить подмены трудового договора гражданско-правовым.

В программу добавили новый урок о реформе трудового законодательства и кадрового учета. Это особенно важно для начинающего бухгалтера: кадровые вопросы напрямую связаны с расчетом зарплаты, НДФЛ, страховых взносов и оформлением документов.

Сам курс построен не только вокруг теории. В программе бухгалтерский и налоговый учет, кадровый учет, работа с первичными документами, действующие системы налогообложения, ФСБУ, а также работа с 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП. Есть тесты и практические задания.

Это особенно полезно тем, кто только начинает работать бухгалтером: не придется отдельно искать изменения и разбираться, какие правила уже действуют, а какие устарели.

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