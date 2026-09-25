Какие документы готовить заранее, чтобы ФНС признала расходы на защиту от дронов

Эксперт перечислил критерии для признания расходов на защиту от БПЛА.

Вместе с изменениями в НК, предложенными Минфином, желательно сформировать понятные критерии признания расходов на защиту от беспилотных атак, считает глава регионального отделения Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Павел Бородкин.

«Это могут быть документы об оценке угроз и защищенности объекта, локальные решения компании, технические проекты, документы на приобретение и ввод оборудования в эксплуатацию, подтверждение его фактического использования для защиты конкретного объекта», —отметил он.

Для отдельных категорий объектов могут иметь значение и требования уполномоченных госорганов.

Отдельная тема — восстановление имущества после атаки. Действующее налоговое законодательство уже позволяет при определенных условиях учитывать потери от чрезвычайных ситуаций и затраты на предотвращение или ликвидацию их последствий во внереализационных расходах.

Но здесь также принципиально документальное подтверждение. Поэтому будущие поправки должны по возможности дать бизнесу понятный и не избыточный перечень документов, подтверждающих сам факт повреждения, размер ущерба и произведенные восстановительные расходы.

Инициатива Минфина показывает более общую тенденцию: безопасность физической инфраструктуры постепенно становится частью налоговой и финансовой модели предприятия. Собственнику уже недостаточно рассматривать такие расходы исключительно как функцию службы безопасности. Нужно заранее понимать, как они оформлены, чем обоснованы, как отражаются в учете и какие документы останутся у компании для возможного налогового контроля.

Реальная ценность инициативы для бизнеса будет зависеть от деталей: насколько широким окажется перечень расходов, можно ли будет применять новые правила к уже понесенным затратам и, главное, насколько однозначными будут требования к их обоснованию и документальному подтверждению.