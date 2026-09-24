👨‍👩‍👧‍👦 Ставка по семейной ипотеке с 1 октября будет зависеть от числа детей

Минфин изменил условия программы «Семейная ипотека». С 1 октября 2026 года ставка составит от 2 до 12% годовых в зависимости от количества детей и региона, а максимальная сумма кредита — от 6 до 18 млн рублей.

Новые условия семейной ипотеки начнут действовать для договоров, выданных с 1 октября 2026 года. Минфин дифференцировал процентные ставки и максимальные суммы кредита в зависимости от количества детей в семье.

В большинстве регионов России самые выгодные условия предусмотрены для семей с пятью и более детьми, если хотя бы одному ребенку еще нет семи лет. Для них ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита — 10 млн рублей.

Для семей с четырьмя детьми ставка составит 4%, с тремя — 6%. Максимальная сумма в обоих случаях — 10 млн рублей. Семьи с двумя детьми смогут получить до 8 млн рублей под 8%, а с одним ребенком младше семи лет — до 6 млн рублей под 10%.

Отдельные условия будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Здесь ставки и максимальные суммы кредита будут выше:

пять и более детей — 4% и до 18 млн рублей ;

четыре ребенка — 6% и до 18 млн рублей ;

три ребенка — 8% и до 18 млн рублей ;

два ребенка — 10% и до 15 млн рублей ;

один ребенок — 12% и до 12 млн рублей.

Во всех перечисленных случаях хотя бы один ребенок в семье должен быть младше семи лет на момент заключения договора.

Таким образом, с октября условия семейной ипотеки будут зависеть не только от региона, но и от количества детей: чем больше детей в семье, тем ниже будет процентная ставка.