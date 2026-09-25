Эксперт предупредила: отмена развлечений в Дубае не дает права на возврат денег

Отмена шоу и фестивалей в Дубае из‑за траура может остаться без компенсаций для российских туристов, предупредила эксперт.

Отмена развлекательных мероприятий в Дубае из-за траура по шейху Ахмеду бен Рашиду Аль Мактуму может не повлечь компенсаций для российских туристов. Об этом «Клерку» рассказала CEO SKY Consulting Group Кристина Танцюра.

«Десятидневный траур может, согласно договору, не являться форс-мажором. Авиасообщение открыто, границы эмирата не закрыты, отели работают в штатном режиме, транспорт функционирует без ограничений. Поскольку туроператор предоставляет основные услуги — перевозку, проживание и трансфер — договор считается исполняемым надлежащим образом», — сказала Кристина Танцюра.

Компенсация возможна лишь в редких случаях, когда такие мероприятия прописаны в договоре как гарантированная экскурсионная программа, но стандартные договоры обычно позволяют операторам менять программу по решению местных властей.

Эксперт подчеркнула, что парки развлечений, аквапарки и достопримечательности продолжают работать, поэтому туркомпании могут корректировать маршрут без отмены поездки. Туристам Танцюра рекомендует уточнить статус рейсов, связаться с гидом для проверки изменений в программе, изучить условия страховки и при необходимости сместить фокус отдыха — посетить пляжи, смотровую площадку Бурдж-Халифа, пустыню или соседние эмираты.