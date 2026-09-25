Федерация профсоюзов назвала размер выплаты при несчастном случае
Выплата при несчастном случае на производстве достигает 163,6 тыс. рублей.
Работник при несчастном случае на производстве может получить единовременную страховую выплату до 163 596,35 рубля, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Точная сумма зависит от заработной платы сотрудника.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают в размере 100% среднего заработка. При утрате трудоспособности максимальная ежемесячная выплата составляет 125 789,16 рубля.
Страхование также покрывает расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. ФНПР подготовила рекомендации, где перечислены выплаты пострадавшему или его семье и приведен порядок их оформления.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты