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ЕНС
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Уточненка на уменьшение НДС: спишут ли с ЕНС еще раз те же 800 тыс. рублей? Выпуск № 126 подкаста «Налоговое утро»

Бухгалтер сдает декларацию по НДС за первый квартал 2026 года, платит в бюджет 800 тысяч рублей и выдыхает.

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Но через неделю директор просит убрать из отчетности три акта на ту же сумму: контрагент отказывается их подписывать, заявляя, что услуга не оказывалась. Бухгалтер готовит уточненку к уменьшению и замирает от страха перед ЕНС — в профильных чатах коллеги хором пугают двойной блокировкой средств.

По их логике, налоговая сразу начислит 800 тыс. руб. по новой декларации, а сторнирует первичные 800 тысяч только после камералки. Итого на 2—3 месяца проверки сальдо улетит в минус на 1,6 млн руб.

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Автор
Genue Partners
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