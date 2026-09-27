Машиностроительные МСП привлекли более 27 млрд рублей господдержки

С начала 2026 года объем поддержки вырос на 11%. Более 8 млрд рублей компании получили под зонтичные поручительства Корпорации МСП.

Около 46,2 тыс. малых и средних предприятий работают в российском машиностроении, сообщила Корпорация МСП. На них приходится 85% всех предприятий отрасли. За три года число таких компаний и ИП выросло на 10%, за пять лет — на 17%.

Примерно 15,7 тыс. МСП заняты в общем машиностроении, 8,5 тыс. производят компьютеры, электронные и оптические изделия, еще 8,1 тыс. — электрооборудование. Медицинскую технику выпускают 4,9 тыс. предприятий, около 3,5 тыс. работают в автомобильном машиностроении и столько же — в производстве другого транспорта.

«С начала 2026 года машиностроительные МСП получили через различные механизмы участников Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, более 27 млрд рублей. Это на 11% больше, чем было годом ранее», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Почти три четверти машиностроительных МСП работают как юридические лица — 73%, доля ИП составляет 27%. На средние и малые предприятия без учета микробизнеса приходится 18% компаний отрасли, тогда как во всем секторе МСП их доля составляет 4%. Более трети машиностроительных МСП сосредоточено в Центральном федеральном округе.