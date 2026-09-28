Росприроднадзор расширит каталог отходов для отчетности компаний

В перечень добавят отходы фотоэлектрических систем, атомных электростанций, угольные золы и шлаки, а также другие виды отходов.

Федеральный классификационный каталог отходов планируют дополнить новыми позициями, следует из проекта приказа Росприроднадзора, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов 25 сентября 2026 года. Каталог используют компании при подготовке отчетности для ведомства.

В перечень включат отходы добычи и обогащения плавикошпатовых руд, продукцию из полимерных композиционных материалов, а также золы и шлаки от сжигания углей при гидроудалении.

Отдельные позиции предусмотрены для отходов эксплуатации и обслуживания фотоэлектрических систем и модулей, утративших потребительские свойства. Каталог также дополнят отходами обслуживания машин, оборудования и отдельных систем атомных электростанций.

Кроме того, в перечень войдут древесные отходы, включая обрезь древесно-кустарниковой растительности. Сейчас действует каталог, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.