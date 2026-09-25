На «Клерке» появилась кнопка быстрого перехода к оформленным заказам

В хедере «Клерка» появилась кнопка «Мои покупки» для доступа к заказам в один клик.

Команда разработчиков «Клерка» выпустила обновление для личного кабинета, которое значительно упростит навигацию для всех клиентов экосистемы. В шапку сайта (хедер) добавили прямую кнопку «Мои покупки».

Кнопка «Мои покупки»

Кнопка ведет сразу в настройки профиля пользователя в раздел с заказами. Больше не нужно блуждать по меню и делать лишние клики, чтобы найти купленный курс или вебинар.

Ссылка в хедере появляется автоматически только у тех пользователей, у которых уже есть оформленные покупки или заведенные заказы.