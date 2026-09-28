Компания купила ноутбук у физлица — какие документы нужны бухгалтеру
Компания может купить ноутбук, телефон или другое имущество у обычного человека. Для учета расходов важно подтвердить саму сделку, оплату и то, зачем покупка понадобилась бизнесу.
Запрета на покупку имущества у физлица для компаний нет. Но бизнесу нужно заранее позаботиться о документах, которые подтвердят приобретение и позволят учесть расходы, рассказал «Клерку» независимый финансовый директор и основатель Finspect Артем Высоцкий.
Эксперт рекомендует всегда оформлять договор купли-продажи и акт, даже если речь идет о недорогой технике. В договоре стоит указать паспортные данные продавца и серийный номер устройства.
«Без серийника через год не докажете, что списываете именно этот ноутбук», — отметил Высоцкий.
Оплачивать покупку лучше с расчетного счета компании на счет самого продавца, который указан в договоре. Перевод денег родственнику или другому человеку усложнит подтверждение сделки и может вызвать дополнительные вопросы банка.
Расплатиться можно и наличными. По словам эксперта, лимит в 100 тыс. рублей на расчеты с обычным физлицом не распространяется, но компании потребуется расходный кассовый ордер с подписью продавца.
Кассовый чек при покупке имущества для собственных нужд компании не нужен. Другая ситуация возникает, если бизнес приобретает товар у физлица для последующей перепродажи. В таком случае компания должна сформировать чек с признаком «расход».
Удерживать НДФЛ из суммы, которую компания платит продавцу, также не нужно. Налог с продажи имущества физлицо рассчитывает и уплачивает самостоятельно, поэтому такую выплату не включают в 6-НДФЛ. Страховые взносы на нее тоже не начисляют.
Стоимость приобретения можно учитывать в расходах при наличии подтверждающих документов и экономического обоснования покупки. Например, ноутбук стоимостью 60 тыс. рублей можно отнести к материальным расходам после передачи сотруднику. Более дорогое оборудование может потребовать учета в качестве основного средства и начисления амортизации.
При покупке подержанной техники эксперт также советует проверить права продавца на имущество.
«Телефон может быть в кредите, ноутбук чужим, станок в залоге, поэтому попросите у продавца документы, по которым он это покупал», — пояснил Высоцкий.
При покупке через площадки объявлений стоит сохранить само объявление и переписку с продавцом. Они станут дополнительным подтверждением обстоятельств сделки. Высоцкий также советует обращать внимание на количество однотипных объявлений: регулярная продажа большого количества одинаковых товаров может указывать на предпринимательскую деятельность.
Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.
Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки
Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о
И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?
На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.
Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.