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ФНС ускорила процессы налогового администрирования и уменьшила число рутинной работы

Для анализа операций служба применяет процесс-майнинг и таск-майнинг. Обработку заявлений на льготу по транспортному налогу удалось ускорить на 16%.

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Скорость 14 процессов налогового администрирования выросла в среднем на 23% благодаря процесс-майнингу, сообщил начальник Управления модернизации налоговых органов ФНС России Павел Лабазнов в программе «PRO Налоги». Технология анализирует цифровой путь документов, деклараций и других операций, выявляет ошибки и помогает снизить трудозатраты.

Таск-майнинг позволяет изучать, как сотрудники выполняют задачи и операции на рабочих местах. С его помощью ФНС может оценивать нагрузку, сравнивать работу подразделений и находить возможности для повышения производительности.

«Из выявляемых проблем по каждому процессу складываются результаты: ускорение, снижение трудозатрат, получение более качественных услуг, выполнение функций», — пояснил Павел Лабазнов.

Сейчас в ФНС работают 112 программных роботов, которые заменяют труд 3 864 сотрудников. Наработки службы доступны другим органам власти через Национальный фонд алгоритмов и программ.

Автор
КонсультантПлюс
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