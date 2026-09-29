Налоговая: ошибки в реквизитах могут привести к двойному начислению страховых взносов

Если реквизиты уведомления и расчета не совпадают, уведомление не аннулируется автоматически. Исправление зависит от того, в каком документе допущена ошибка.

Несовпадение КПП, КБК, ОКТМО или налогового периода в уведомлении и расчете по страховым взносам может привести к двойному начислению, предупредило УФНС России по Тверской области. Такие ошибки также искажают сальдо единого налогового счета.

Если расчет по форме КНД 1151111 заполнен верно, нужно подать уточненное уведомление. В нем следует указать те же реквизиты, что и в первичном ошибочном уведомлении, а в поле «сумма» поставить ноль.

Если верные сведения указаны в уведомлении, необходимо направить уточненный расчет с актуальными реквизитами. Когда уведомление заполнено правильно, но расчет по страховым взносам не представлен, его нужно подать.

Организации и ИП — плательщики страховых взносов представляют уведомления по форме КНД 1110355 не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты. Взносы за календарный месяц перечисляют не позднее 28-го числа следующего месяца. Несвоевременная подача уведомления или его отсутствие не позволит корректно распределить единый налоговый платеж и может привести к начислению пеней, добавили налоговики.