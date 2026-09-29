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Экономика России
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Россия создает цифровую платформу недр — анализировать данные будет ИИ

Цифровая платформа недр объединит геоданные и позволит задействовать до 30 ИИ‑агентов для анализа информации к 2027 году.

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К 2027 году в России развернут единую цифровую платформу данных о недрах, на которой смогут работать до 30 агентов искусственного интеллекта для анализа геологической информации.

На форуме TNF директор центра нефтегазовых решений VK Tech Александр Трусов сообщил, что данные о недропользовании объединят на новой цифровой платформе, которую полностью развернут в течение двух лет. VK Tech выступает IT‑интегратором проекта.

Первым этапом станет пилот на континентальном шельфе — там собрана наиболее полная и оцифрованная геологическая база. Платформу создают на основе ФГИС ЕФГИ, которую ведет Росгеолфонд. Об этом пишут «Ведомости».

По словам Трусова, система должна дополнить существующую инфраструктуру: привести геоданные к единому машиночитаемому стандарту, встроить инструменты анализа с помощью ИИ и обеспечить совместную работу с государственными и корпоративными геологическими моделями.

Автор
Общество

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