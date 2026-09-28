Эксперт рассказал, какие переводы от родителей могут вызвать подозрение у налоговой

Частота и сумма переводов сами по себе не создают облагаемый доход. Налоговый риск возникает, если деньги фактически поступают за товары, работу, услуги или аренду.

Регулярные переводы от родителей не облагаются НДФЛ, если это материальная помощь или подарок, напомнил генеральный директор компании «Шумейко и Партнеры» Дмитрий Шумейко. Это касается денег на жилье, обучение, лечение и повседневные расходы.

«Пункт 18.1 ст. 217 НК освобождает от НДФЛ средства, полученные от физических лиц в порядке дарения. Не меняет правил и регулярность переводов», — пояснил эксперт. Родители могут ежемесячно перечислять ребенку 30, 100 или 300 тыс. рублей.

Лимита для таких денежных подарков нет, подавать декларацию 3-НДФЛ не требуется.

Инспекция вправе запросить пояснения по регулярным поступлениям, но не может начислить НДФЛ только из-за их периодичности. Налоговики должны доказать, что перевод был оплатой или другой облагаемой экономической выгодой.

В назначении платежа можно указать «подарок от родителей», «материальная помощь сыну», «на обучение» или «на лечение». При крупных и регулярных переводах стоит сохранять банковские выписки, документы о родстве и договор дарения, а при возврате займа или общих расходов — расписку, переписку и чеки.