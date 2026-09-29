Эксперт разъяснил, почему 5G может работать не быстрее 4G

Многие пользователи считают, что появление значка 5G на смартфоне гарантирует более высокую скорость интернета, однако это не так. Обозначение 5G лишь показывает тип сети, а реальная скорость зависит от частотного диапазона, качества радиосигнала, расстояния до базовой станции и ее загрузки. Об этом «Клерку» рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Высокие частоты позволяют передавать больше данных, но хуже проходят через стены и на большие расстояния. Если смартфон находится внутри здания или далеко от оборудования, потенциал 5G используется не полностью. На скорость влияет и число абонентов, одновременно подключенных к одной базовой станции: чем больше пользователей, тем меньше пропускная способность для каждого.

«Важное значение имеет и ширина доступного радиоканала. 5G способен работать в разных диапазонах частот, и их возможности различаются. Кроме того, оператор может объединять несколько полос частот с помощью агрегации несущих, увеличивая доступную пропускную способность. Если такая конфигурация не используется или радиосигнал недостаточно качественный, прирост скорости по сравнению с 4G будет небольшим», — сказал Алексей Юрасов.

Также он добавил, что во многих сетях используется режим NSA, при котором 5G работает совместно с инфраструктурой 4G. В этом случае смартфон одновременно использует каналы LTE и 5G, и итоговая скорость формируется их совместной работой — значок 5G не показывает, какую часть трафика обеспечивает именно 5G.

Эксперт рекомендует оценивать качество сети не по индикатору, а по замерам скорости в разных местах и в разное время. Если 5G стабильно показывает результаты, сопоставимые с 4G, причина может быть в покрытии, загрузке сети или конфигурации базовой станции. Максимальные возможности стандарта проявляются только при сочетании хорошего радиоприема, достаточного частотного ресурса и оптимальной настройки сети оператора.