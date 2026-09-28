29 сентября 2026 года в 11:00 бесплатный вебинар для бухгалтеров строительных компаний
Как вести учет в строительстве и не запутаться в 1С? Разберем на практическом вебинаре «Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026».
Поговорим о том, чем строительный учет отличается от обычного, какие особенности важно учитывать при работе с затратами и документами, а также как организовать учет в популярных решениях 1С.
Что будет на вебинаре:
особенности бухгалтерского учета в строительстве;
ключевые операции и документы;
учет в 1С: Бухгалтерии;
учет в 1С: БСО;
практические нюансы, которые помогут избежать ошибок в работе.
🗓 Завтра, 29 сентября, в 11:00
Бесплатный вебинар
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