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Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Обучение и карьера
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29 сентября 2026 года в 11:00 бесплатный вебинар для бухгалтеров строительных компаний

Как вести учет в строительстве и не запутаться в 1С? Разберем на практическом вебинаре «Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026».

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Поговорим о том, чем строительный учет отличается от обычного, какие особенности важно учитывать при работе с затратами и документами, а также как организовать учет в популярных решениях 1С.

Что будет на вебинаре:

  • особенности бухгалтерского учета в строительстве;

  • ключевые операции и документы;

  • учет в 1С: Бухгалтерии;

  • учет в 1С: БСО;

  • практические нюансы, которые помогут избежать ошибок в работе.

🗓 Завтра, 29 сентября, в 11:00

Бесплатный вебинар

«Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026»

Если вы работаете с учетом в строительной компании или только переходите на специализированный учет, регистрируйтесь, чтобы разобраться в нюансах вместе с экспертом.

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Автор
R
redgora
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