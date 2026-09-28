29 сентября 2026 года в 11:00 бесплатный вебинар для бухгалтеров строительных компаний

Как вести учет в строительстве и не запутаться в 1С? Разберем на практическом вебинаре «Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026».

Поговорим о том, чем строительный учет отличается от обычного, какие особенности важно учитывать при работе с затратами и документами, а также как организовать учет в популярных решениях 1С.

Что будет на вебинаре:

особенности бухгалтерского учета в строительстве;

ключевые операции и документы;

учет в 1С: Бухгалтерии ;

учет в 1С: БСО ;

практические нюансы, которые помогут избежать ошибок в работе.

🗓 Завтра, 29 сентября, в 11:00 Бесплатный вебинар «Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026»

Если вы работаете с учетом в строительной компании или только переходите на специализированный учет, регистрируйтесь, чтобы разобраться в нюансах вместе с экспертом.

Зарегистрироваться бесплатно