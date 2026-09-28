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Ведение бизнеса
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Российская структура Metro перешла под временное управление «УК Торг Рус»

Российские активы немецкой торговой сети Metro переданы во временное управление АО «УК Торг Рус». Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

Президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «УК Торг Рус» 100% долей ООО «Метро Вэрхаус Ногинск».

Ранее эти доли принадлежали нидерландской структуре METRO Cash & Carry Russia B.V. Изменения внесены в перечень имущества и имущественных прав иностранных компаний, в отношении которых действует временное управление.

Согласно указу, 100% долей «Метро Вэрхаус Ногинск» переходят под временное управление «УК Торг Рус». Документ вступает в силу 28 сентября 2026 года, со дня его официального опубликования.

Автор
Общество

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