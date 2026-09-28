Российская структура Metro перешла под временное управление «УК Торг Рус»
Российские активы немецкой торговой сети Metro переданы во временное управление АО «УК Торг Рус». Указ вступил в силу со дня официального опубликования.
Президент России Владимир Путин передал во временное управление АО «УК Торг Рус» 100% долей ООО «Метро Вэрхаус Ногинск».
Ранее эти доли принадлежали нидерландской структуре METRO Cash & Carry Russia B.V. Изменения внесены в перечень имущества и имущественных прав иностранных компаний, в отношении которых действует временное управление.
Согласно указу, 100% долей «Метро Вэрхаус Ногинск» переходят под временное управление «УК Торг Рус». Документ вступает в силу 28 сентября 2026 года, со дня его официального опубликования.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты