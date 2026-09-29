Осенний призыв: с 1 октября по 31 декабря призывников направят к местам прохождения военной службы

В 2026 году медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий проводят с 1 января по 31 декабря. Отправка к месту службы по общему правилу остается весенней и осенней.

Призывные мероприятия в 2026 году могут проходить в любое время года, сообщила адвокат Александра Гудименко. Основные периоды отправки к месту службы установлены с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Единая численность призывников на весь год определена Указом Президента РФ от 29 декабря 2025 года № 998.

Для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий осенняя отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Для некоторых работников сельского хозяйства она начнется 15 октября, а педагогов будут отправлять с 1 мая по 15 июля.

Электронная повестка считается врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток независимо от того, ознакомился с ней призывник или нет. Дату явки нельзя назначить позднее 30 дней со дня размещения повестки. После ее появления в реестре начинает действовать запрет на выезд из России.

«Если призывник не является по повестке 20 дней, то к запрету на выезд прибавляется еще ряд ограничений», — сообщила управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева. Среди них запрет на регистрацию ИП или самозанятости, сделки с недвижимостью, получение кредита и регистрацию автомобиля.

Документы для отсрочки или освобождения лучше заранее направить заказным письмом с описью вложения либо передать в военкомат под отметку о принятии. Медицинские основания также необходимо подтвердить документами.