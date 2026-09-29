Оборот спа-услуг в России вырос на 78% в 2026 году

Рост зафиксирован с июня по август 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года. Средний чек увеличился на 30%, до 7 138 рублей.

Оборот сегмента спа-услуг вырос на 78% летом 2026 года, следует из данных сервиса «ЮKassa». Число оплат увеличилось на 37%. Аналитики связывают динамику с растущим спросом на комплексные и более дорогие программы восстановления.

Медицинские лаборатории увеличили оборот на 61%, а число оплат — на 55%. Средний чек составил 3 409 рублей, что на 4% больше прошлогоднего показателя. У госпиталей и больниц оборот вырос на 48%, число оплат — на 45%, а средний чек — на 2%, до 6 052 рублей.

«Все больше россиян выбирают частные клиники не из-за недоступности государственных, а ради сервиса, комфорта и экономии времени», — отметили представители «ЮKassa».

В розничной продаже лекарств оборот увеличился на 28%, число оплат — на 23%, средний чек достиг 2 942 рублей, прибавив 4%. У оптик оборот также вырос на 28%, а число оплат — на 32%. При этом средний чек снизился на 4%, до 7 224 рублей.